Інвестори "Аркади" перекривають рух Хрещатиком

Інвестори банку "Аркади" рушили від Офісу Президента України та наразі перекривають рух вулицею Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент Укрінфрму.

Учасники акції протесту вишукувались під стінами КМДА та наразі намагаються перекрити рух вулицею Хрещатик.

Рух транспорту частково зупинився, автівки стоять перед учасниками акції. Кілька автівок намагалися проїхати, однак активісти їх не пропустили.

Люди також палять димові шашки та скандують "Кличко, виходь!".

Як повідомлялось, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингарів вийшов міністр внутрішнів спрв Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, а також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.