У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зменшується кількість хворих на COVID-19

Після повторного тестування підопічних та працівників Дарницького дитячого будинку-інтернату зафіксовано зменшення кількості хворих. Серед вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 захворювання не виявлено.

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, передає пресслужба міської влади.

«Ситуація з коронавірусом у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті йде на поправку. Після повторного тестування з 55 дітей показник негативний у 20. З 32 співробітників – у 10 осіб. Троє з чотирьох осіб, які перебували у лікарні, вже виписані з медичних закладів. Щодо Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1, де коронавірус було виявлено у медичної сестри, було взято біологічні зразки у 62 дітей та 38 співробітників. Серед дітей захворювання не виявили. У двох працівників тест показав позитивний результат, але симптомів захворювання у них немає, вони знаходяться на самоізоляції», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що заклади продовжують роботу в обмеженому режимі, і до них заборонений доступ стороннім особам. Держпродспоживслужба не зафіксувала жодних порушень, санітарні заходи проводяться в необхідних обсягах і посилювати їх немає потреби. Ситуація повністю контрольована.

В інших соціальних закладах Києва підозр на коронавірус немає.

Як повідомлялось, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 вихованки інтернату.

На сьогодні у Києві 2793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.