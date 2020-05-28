Коронавірус у Києві: Кличко розповів про позитивну динаміку
Укрінформ
За минулу добу в Києві зафіксовано 64 випадки одужання від COVID-19.
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Другий день у нас позитивна динаміка у співвідношенні тих, хто вилікувався і хто захворів, коли за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус", - сказав очільник міста.
Так, за його словами, за минулу добу в столиці одужали 64 людини. Всього коронавірус подолали 506 мешканців міста.
Як повідомлялось, у Києві 2793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 54 людини, 11 з них - медики.