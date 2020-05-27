Голова медкомісії вважає, що в Києві треба проводити до 10 тисяч ПЛР-тестів на добу

Про це під час пресконференції заявив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не готові по наших лабораторіях, і це одне з головних питань, яке сьогодні гостро стояло на нашій комісії, а саме - ми заслуховували керівника Київської міської лабораторії й ті цифри, які він називав, на жаль, є невтішними. Тому що, наприклад, раніше робили тільки 90 аналізів на добу, то зараз вже ця лабораторія робить від 500 до 700 аналізів на добу. Повірте, для Києва це дуже мало. І тут потрібно робити більш рішучі кроки, зокрема нашої влади, для того, щоб покращити цю ситуацію... Для Києва потрібно, щоб можна було робити до 10 тисяч тестів на добу", - сказав Гелевей.

Він також зауважив, що виникла ситуація з нестачею костюмів індивідуального захисту.

"На жаль те, що бачимо, у нас ще є дефіцит засобів індивідуального захисту, і, зокрема, костюмів для індивідуального захисту. При пом'якшенні карантину у нас буде дозволено, в тому числі, проводити планові лікування. Для того, щоб людина пішла на планове лікування потрібно взяти "свіжу" довідку на ПЛР і щоб взяти цю довідку, людина має бути повністю одягнена у засоби індивідуального захисту і лікарі б'ють на сполох, що це не буде сотні чи тисячі людей, це щоденно можуть бути десятки тисяч людей", - підкреслив він.

Читайте також: У Києві в медзакладах від коронавірусу лікуються 154 пацієнти

Як повідомлялося, у Києві зафіксували 29 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Загалом у столиці 2739 підтверджених випадків захворювання.

Станом на 27 травня в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 321 новий випадок.