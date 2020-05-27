Наземний транспорт столиці вже перевіз майже 835 тисяч пасажирів

З 23 травня, після відновлення роботи, наземний громадський транспорт столиці перевіз майже 835 тис. пасажирів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 23 травня у Києві відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт. На лінії вийшли тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутні таксі. З дотриманням санітарних норм та регламентів громадський транспорт КП "Київпастранс" перевіз з 23 травня майже 835 тисяч пасажирів, - зазначив він.

Також Кличко повідомив, що в перший день роботи метрополітеном скористалися 310 тис. людей. 26 травня метро перевезло 463 тис. пасажирів.

Очільник Києва нагадав, що до пандемії пасажиропотік у столичній підземці був понад 1,5 млн людей щодоби.

Водночас Кличко зауважив, що не всі пасажири у громадському транспорті дотримуються дистанції та носять маску. "34% заражень відбуваються саме в громадському транспорті і в нинішній ситуації ним слід користуватися тільки в разі нагальної потреби", - наголосив Кличко.

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Він також подякував тим пасажирам, які дотримуються правил. "Ми продовжуємо другий етап послаблення обмежень у нашому місті. Я хотів би подякувати тим киянам, які дотримуються правил безпеки, які носять маску у публічних місцях та громадському транспорті, дотримуються дистанції", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.