Більшість киян дізнаються новини з інтернету і соцмереж

Більшість жителів Києва дізнаються новини за допомогою інтернету і соціальних мереж.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведене в Києві Центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, презентовані на пресконференції центру SOCIS і Комітету виборців України у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, 73,5% киян отримують нову інформацію про останні події у світі, Україні та свого регіону з новинних сайтів у мережі Інтернет, 61,9% - із соціальних мереж, 52,8% - з телебачення. Ще 17,3% опитаних жителів Києва дізнаються новини в друзів, колег, родичів чи знайомих, 10,5% - за допомогою ФМ-радіостанцій, 8,1% - із друкованої преси.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що роль інтернету і соцмереж позначиться на веденні виборчих кампаній кандидатів у мери Києва.

"У Києві кабельні мережі телебачення працюють, різноманіття телеканалів – новинних, інформаційних, розважальних – достатньо велика. Але роль інтернету і соціальних мереж є надзвичайно велика. Я думаю, це позначиться на характері виборчої кампанії, і очевидно, що переважна більшість кандидатів на посаду київського міського голови будуть вести віртуальні кампанії. Це дешево, це зручно і це відповідає запитам виборців. Після виходу з карантину цифри зменшаться, але попри все роль інтернету і соціальних мереж є просто колосальною", - зазначив Кошель.

Результати дослідження також свідчать, що 77,9% киян щодня користуються мережею Інтернет. Майже половина жителів Києва вважають тему коронавірусу дуже важливою особисто для себе.

Дослідження "Соціально-політична ситуація у місті Київ" проводилося з 8 по 20 травня 2020 року методом телефонного опитування САТІ (computer assisted telephone interviews — з використанням планшетів). Усього опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони.

Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал): +/-1,9%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 10 хвилин.