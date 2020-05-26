У Києві поліція вилучила $400 тисяч "общака"

Поліція у Києві вилучили 400 тисяч доларів спільної каси злодіїв (так званого общака) в межах розслідування умисного вбивства, у скоєнні якого заочно повідомлено про підозру «злодію в законі» на прізвисько «Андрій Львівській» або «Нєдєля».

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та ДСР Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора провели 45 санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваного, осіб із його оточення та в їх автомобілях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обшуки відбувалися на території кількох областей у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом умисного вбивства чоловіка, тіло якого з вогнепальними поранення голови виявили в автомобілі у центрі Києва на початку жовтня 2009 року.

Вбитим виявився друг та бізнес-партнер підозрюваного. На той час «Андрій Львівський» прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, однак його товариш збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У такому разі підозрюваний не зміг би отримати статус «злодія в законі», тому вирішив позбутися компаньйона. Він ретельно спланував злочин та разом з іншими особами вбив чоловіка.

Через певний час «Андрія Львівського» затримали, але відпустили через відсутність доказів. Через кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, підозрюваного «коронували» і надали статусу «злодія в законі», і відтоді він контролює діяльність злочинних груп, «тіньові» схеми реального сектору економіки та відповідає за кримінальний «общак».

Упродовж останніх пів року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та прокурори Офісу генпрокурора працювали над цією справою у цілковитій таємності.

Було проведено ряд експертиз, допитів свідків та очевидців, аналіз телефонних з’єднань та маршрутів пересування підозрюваного, загиблого та інших учасників злочину, встановлено їх місця проживання, а також місця знаходження частини коштів «общака». Було встановлено, що частина коштів зберігається у банківській скриньці однієї з фінансових установ.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів, записи із зазначенням того, на що використовувалися ці гроші, зброю, в тому числі ретельно заховану, коштовні та цінні речі, записи «чорнової» бухгалтерії, документи, що можуть свідчити про причетність підозрюваного та осіб із його оточення до вчинення цього та ряду інших злочинів, автомобілі, у тому числі і броньовані, комп’ютерну техніку, старовинні іконі та речі сакрального мистецтва.

Під час слідства буде встановлюватися походження коштів, за які були придбані нерухомість, автомобілі, цінні та коштовні речі.

На підставі зібраних доказів «злодію в законі» було заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. «Андрію Львівському» може загрожувати від 7-ми до 15-ти років ув'язнення.

У зв’язку з відсутністю підозрюваного на території України підготовлені матеріали для його оголошення у міжнародний розшук. У ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів.

Фото: Нацполіція