За фактом пожежі в Олександрівській лікарні відкрили справу

За фактом пожежі в Олександрівській клінічній лікарні у Києві розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"За фактом пожежі, що виникла у приміщенні одного з корпусів Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна)", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками Печерського управління поліції проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня було ліквідовано пожежу в підсобному приміщені в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1 адресою вул. Шовковична, 39/1.

Адміністрацією лікарні проведено евакуацію пацієнтів, рятувальниками оперативно ліквідовано вогнище. Ніхто з громадян не постраждав.

Пізніше головний лікар медустанови Людмила Антоненко заявила, що причиною пожежі в Олександрівській клінічній лікарні став умисний підпал.