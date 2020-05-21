Малозахищеним киянам передали майже 55 тисяч наборів першої необхідності

Єдиний координаційний центр зібрав та передав майже 55 тис. наборів першої необхідності малозахищеним киянам.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За час своєї роботи Єдиний координаційний центр зібрав та передав майже 55 тис. наборів першої необхідності жителям столиці, тим, які опинилися в складних життєвих обставинах", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що приватні компанії, які відгукнулися на заклик міської влади про допомогу незахищеним киянам, зібрали понад 250 тонн продуктів харчування.

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За його словами, Координаційний центр забезпечив безкоштовним транспортним перевезенням понад 150 пацієнтів, які потребують гемодіалізу. Крім того, центр зібрав 2 млн гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю наборів продуктів і товарів першої необхідності, засобів індивідуального захисту для столичних медиків.