У Кличка сказали, коли запрацюють столичні фонтани

Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться у День Києва.

Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства «Київводфонд» розпочала підготовчі роботи перед відкриттям, повідомляє пресслужба КМДА.

«Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону», - сказала директорка підприємства Світлана Козловська.

Зазначається, що демонтаж зимового накриття, під’єднання до електромережі, встановлення та підключення помпового обладнання, діагностика усіх систем фонтанів – ці попередні етапи підготовки фонтани пройшли заздалегідь.

Столичні фонтани працюватимуть із 31 травня до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Як повідомляють в КМДА, на сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

День Києва відзначають в останню неділю весни. У 2020 році свято випало на 31 травня.