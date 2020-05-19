Юлдашев намагається повернутися у прокуратуру Києва - суд відкрив провадження
Про це повідомляє пресслужба суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Юлдашева до прокуратури міста Києва», - ідеться в повідомленні.
У суді нагадали, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ в.о. прокурора міста Києва від 23 квітня 2020 року, яким його було звільнено з прокуратури Києва.
Також Юлдашев просить суд стягнути зі столичної прокуратури на його користь середній заробіток «за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 квітня і до моменту фактичного поновлення на роботі».
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними матеріалами.
Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.
10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.
Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва.