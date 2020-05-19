Юлдашев намагається повернутися у прокуратуру Києва - суд відкрив провадження

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Юлдашева до прокуратури міста Києва», - ідеться в повідомленні.

У суді нагадали, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ в.о. прокурора міста Києва від 23 квітня 2020 року, яким його було звільнено з прокуратури Києва.

Також Юлдашев просить суд стягнути зі столичної прокуратури на його користь середній заробіток «за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 квітня і до моменту фактичного поновлення на роботі».

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними матеріалами.

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Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва.