Київ відзначить Міжнародний день музеїв онлайн
Як повідомили у пресслужбі КМДА, хоча обслуговування відвідувачів столичних музеїв тимчасово призупинено, ці заклади продовжують працювати в дистанційному режимі.
«Музеї щодня публікують пізнавальну інформацію про свої фондові колекції, історію створення, цікаві факти, наукові статті та багато іншого. Віртуальні мистецькі проєкти, екскурсії, подкасти, відеолекції – лише невеликий перелік заходів, які тривають і будуть тривати, доки ми не зможемо зустрітися наживо!» – зазначила директор Департаменту культури Діана Попова.
За її словами, київські музеї підготували низку заходів до Міжнародного дня музеїв. Зокрема, 18 травня в Літературно-меморіальному музеї М. Булгакова триватимуть читання творів письменника онлайн різними мовами світу.
У Музеї української діаспори в рубриці «ExhibitionOnQuarantine» відбудеться віртуальна екскурсія виставкою «Наш Сікорський».
На сторінці Музею Шолом-Алейхема відбудуться онлайн-лекції Ірини Климової «Національне мистецтво» та «Бсамим» із циклу «Сторінки єврейської історії та культури», а у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» - аудіовізуальна екскурсія «Таємниці Косого капоніру».
У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків підготовлено серію публікацій про інклюзивність на сторінках музею у Facebook, Інстаграм, Телеграмі та на YouTube-каналі музею.
У Музеї книги і друкарства України пройде віртуальна екскурсія виставкою «Моя, твоя – наша Ліна Костенко» і флешмоб «За що я люблю Музей книги і друкарства» на музейній сторінці Facebook у рамках Ночі музеїв-2020.
Національний музей українського народного декоративного мистецтва представить онлайн-конкурс на знання творчості відомих українських митців «Рука митця», репортаж-спогад про музейну акцію «Ніч у музеї» 2017 р., а також відеофільм «Катерина Білокур» у 3-х частинах із документально-художнього циклу пізнавальних програм «Ніч у музеї».