У понеділок, 18 травня, Київ відзначить Міжнародний день музеїв онлайн.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, хоча обслуговування відвідувачів столичних музеїв тимчасово призупинено, ці заклади продовжують працювати в дистанційному режимі.

«Музеї щодня публікують пізнавальну інформацію про свої фондові колекції, історію створення, цікаві факти, наукові статті та багато іншого. Віртуальні мистецькі проєкти, екскурсії, подкасти, відеолекції – лише невеликий перелік заходів, які тривають і будуть тривати, доки ми не зможемо зустрітися наживо!» – зазначила директор Департаменту культури Діана Попова.

За її словами, київські музеї підготували низку заходів до Міжнародного дня музеїв. Зокрема, 18 травня в Літературно-меморіальному музеї М. Булгакова триватимуть читання творів письменника онлайн різними мовами світу.

У Музеї української діаспори в рубриці «ExhibitionOnQuarantine» відбудеться віртуальна екскурсія виставкою «Наш Сікорський».

На сторінці Музею Шолом-Алейхема відбудуться онлайн-лекції Ірини Климової «Національне мистецтво» та «Бсамим» із циклу «Сторінки єврейської історії та культури», а у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» - аудіовізуальна екскурсія «Таємниці Косого капоніру».

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У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків підготовлено серію публікацій про інклюзивність на сторінках музею у Facebook, Інстаграм, Телеграмі та на YouTube-каналі музею.

У Музеї книги і друкарства України пройде віртуальна екскурсія виставкою «Моя, твоя – наша Ліна Костенко» і флешмоб «За що я люблю Музей книги і друкарства» на музейній сторінці Facebook у рамках Ночі музеїв-2020.