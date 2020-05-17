Рятувальники ліквідували загоряння торфу в одному зі столичних районів

У Дарницькому районі Києва ліквідували загоряння торфу на площі 80 кв. м.

Про це 16 травня повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначається, що інформація про спалах торфу на вулиці Лермонтова, 101, надійшла в суботу в 15.09.

Було встановлено, що торф горить окремими осередками на загальній площі 80 кв. м. Рятувальники локалізували вогонь у 18.43, а повністю ліквідували − о 19.11.

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Як підкреслили в ДСНС, причина виникнення пожежі з'ясовується, жертв і постраждалих немає.