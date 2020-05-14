У комунальну власність хочуть повернути ще одну ділянку біля музею "Пирогів"

Прокуратура вимагає повернути у комунальну власність ще одну земельну ділянку в районі Національного музею народної архітектури та побуту України вартістю 366 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

“Прокуратура міста Києва вимагає в суді відновлення права територіальної громади на земельну ділянку площею 24,5 га та вартістю понад 366 млн гривень в зоні охоронюваного ландшафту в районі Національного музею народної архітектури та побуту України (музей Пирогів)”, - йдеться у повідомленні.

Як установлено, у 2017 році приватним товариством здійснено незаконну реєстрацію за собою права користування вказаною земельною ділянкою по вул. Академіка Заболотного за відсутності належних правових підстав.

Зважаючи на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою.

Як нагадують у прокуратурі, у квітні поточного року прокуратура міста Києва заявила позов про повернення до комунальної власності 16 га землі в охоронюваній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України, на якій колишній орендар вирішив розпочати незаконне будівництво.

Вартість ділянки становить близько 274 млн грн.

Позов перебуває на розгляді у Господарському суді м. Києва.