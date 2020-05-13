Разумков каже, що не збирається йти в мери Києва

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про ймовірне висунення його кандидатури на посаду мера Києва.

Про це він заявив під час брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дякую, не треба! Я краще буду займатися тим, чим я займаюся. Я сподіваюся, що я відповідаю тим критеріям, які повинні бути в Голови Верховної Ради. І що достатньо ефективно виконую і буду виконувати свою роботу. Скажімо так, найближчим часом змінювати місце роботи я не збираюся», – зазначив Разумков.

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Раніше деякі ЗМІ повідомили, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак нібито запропонував Володимиру Зеленському висунути кандидатом на посаду мера Києва нинішнього Голову ВР Дмитра Разумкова.

За даними ЗМІ, це було аргументовано тим, що Разумков є єдиним суперником, здатним перемогти на виборах чинного мера столиці Віталія Кличка. Разом з тим це не дозволить висунути кандадатом на виборах мера столиці Олександра Дубинського, народного депутата з фракції «Слуга народу».