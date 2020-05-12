У Києві цьогоріч відкриють сім оновлених закладів освіти

У Києві цьогоріч відкриють сім оновлених закладів освіти

Укрінформ
У Києві цього року відкриють 7 оновлених закладів освіти.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року ми відкриємо 7 оновлених закладів освіти - 3 нових дитсадки та 2 дитсадки після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з добудовами у двох школах. Роботи на об’єктах тривали і в період карантину", - розповів Кличко.

За його словами, на цей рік на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти міська влада виділила 1 мільярд гривень.

"Загалом за останні 4 роки в місті побудували та оновили 23 дитячі садочки та 7 шкіл," - додав Кличко.

Він зазначив, що тепер завдання міської влади якісно підготуватися до початку наступного навчального року.

Читайте також: Києву зарано знімати обмеження на роботу транспорту - Кличко

"Місто на це вже виділило майже 4 мільярди гривень, найбільше коштів, близько 2 мільярдів, спрямували на ремонтні роботи в закладах освіти та на загальноміські програми", - сказав він.

За його словами, у всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів. Більшість закладів освіти вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

Також Кличко зауважив, що цей навчальний рік школярам доведеться завершувати дистанційно.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-