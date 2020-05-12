У Києві цьогоріч відкриють сім оновлених закладів освіти

У Києві цього року відкриють 7 оновлених закладів освіти.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року ми відкриємо 7 оновлених закладів освіти - 3 нових дитсадки та 2 дитсадки після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з добудовами у двох школах. Роботи на об’єктах тривали і в період карантину", - розповів Кличко.

За його словами, на цей рік на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти міська влада виділила 1 мільярд гривень.

"Загалом за останні 4 роки в місті побудували та оновили 23 дитячі садочки та 7 шкіл," - додав Кличко.

Він зазначив, що тепер завдання міської влади якісно підготуватися до початку наступного навчального року.

"Місто на це вже виділило майже 4 мільярди гривень, найбільше коштів, близько 2 мільярдів, спрямували на ремонтні роботи в закладах освіти та на загальноміські програми", - сказав він.

За його словами, у всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів. Більшість закладів освіти вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

Також Кличко зауважив, що цей навчальний рік школярам доведеться завершувати дистанційно.