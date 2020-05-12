Києву зарано знімати обмеження на роботу транспорту - Кличко

На першому етапі виходу з карантину у столиці зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту.

Про це на брифінгу 12 травня сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, коли Київ скасує спецквитки у транспорті, Кличко зазначив, що це залежитиме від епідеміологічної ситуації.

"Як ми бачимо, вірус поки не відступає, і останніми днями маємо неоптимістичну динаміку захворювання. Тільки в неділю - 66 підтверджених випадків, сьогодні - 59. Тому розслаблятися зарано. І на першому етапі зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту", - сказав Кличко.

Тому, за його словами, громадський транспорт продовжить перевозити пасажирів за спецквитками до 22 травня.

"Але відсьогодні ми збільшили кількість маршрутів наземного транспорту. Так, ми запустили додаткові маршрути з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий", - сказав Кличко.

Також мер Києва нагадав, що рішення щодо відкриття метро ухвалить Кабінет міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 12 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ранковому ефірі "1+1" заявив, що поки міський громадський транспорт продовжує працювати в особливому режимі. Про його часткове відкриття можна говорити лише на третьому етапі виходу з карантину, коли кількість тих, хто одужав, буде суттєво перевищувати кількість захворілих.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

Станом на 9:00 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків.