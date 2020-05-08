У Лук’янівському СІЗО відкрили платні камери

У Київському слідчому ізоляторі в межах проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов ув’язненим запрацювали 4 камери.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці у Facebook.

«Сьогодні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах. Першим упорався Київський СІЗО – запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Решта українських СІЗО підтягнеться трохи згодом. Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць», - поінформував Малюська.

Він додав, що для зручності наступного тижня забезпечать можливість оплати онлайн на сайті «Онлайн будинок юстиції».

За словами міністра, отримані кошти СІЗО спрямовуватимуть на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

Платні камери з поліпшеними умовами / Фото: Denis Malyuska

«Ініціатива запровадження платних камер має дві ключові мети: прибрати корупцію (замість хабаря гроші за ліпшу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд) та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів – зараз бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів платників податків ми не хочемо», - наголосив міністр юстиції.

Малюська запевнив, що у випадку запуску цього проєкту не ідеться про «ВІП-камери» та порушення прав людини.

«Це точно не «ВІП-камери», як видно із фотографій, нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж звичайно, площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя. Ну, і ремонт не сторічної давнини, як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах», - зазначив Малюська.

Він також наголосив, що «наявність платних камер не порушує прав людини».

«Як і раніше, ми забезпечуємо функціонування безкоштовних камер, і їх стан не тільки не погіршиться, а, навпаки, буде поліпшений за рахунок доходів, які генеруватимуть платні камери», - зауважив міністр.

За його словами, варто пам’ятати, що ідеться про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину.

«Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання. Що стосується злочинців (щодо яких вироки набрали законної сили), то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть. У тюрмах усі будуть у рівних умовах і будуть відбувати встановлене судом покарання за вчинений злочин», - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.