Повітря в Києві стало чистішим, ніж місяць тому - але не за всіма показниками

У Києві знизився середньодобовий вміст діоксиду азоту, діоксиду сірки та завислих речовин порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста знизився середньодобовий вміст діоксиду азоту, діоксиду сірки та завислих речовин; вміст формальдегіду і оксиду вуглецю – не змінився", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень, з 28 квітня по 4 травня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пил) – у 1,2-1,4 рази на проспекті Перемоги, Бессарабській площі та вулиці Олександра Довженка;

діоксиду сірки – у 2,0 рази на Деміївській площі та проспекті Перемоги; у 1,3-1,7 разів – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії);

- діоксиду азоту – у 5,2-7,6 рази на проспекті Перемоги, вулиці Інженера Бороді­на, Деміївській та Бессарабській площах; у 4,5-4,9 рази – на Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; у 2,5-3,8 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки;

- формальдегіду – у 3,1-3,2 рази на проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,6-2,8 рази – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки.

Кліматологи уточнюють, що всього на 11 стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 28 квітня по 4 травня 2020 року було проаналізовано 767 проб повітря.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, циклонічний характер погоди не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у атмосфері, додали у обсерваторії.

Як повідомлялося, для столиці квітень відзначився пиловою бурею та дощовим рекордом.