Хто хворіє в Києві - Кличко озвучив “коронавірусну” статистику

У Києві за статистикою серед хворих на коронавірус 56% чоловіків.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми так порахували... Із підтверджених випадків серед хворих на коронавірус : 44% жінок - 574 випадки, та 56% чоловіків – 724 людини. Серед хворих 80 дітей: 43 хлопчики та 37 дівчаток - це трохи більше 6% від загальної кількості усіх, хто захворів, 120 медпрацівників - тобто 9%. Служителів церкви – 179 людей. Це 14% від загальної кількості", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за віковими категоріями: діти до 17 років - 80 осіб або 6,2%, кияни 18-29 років - 15,8% або 205 випадків, 30-49 років - найбільш вражена категорія - 43,4% або 564 людини, віком 50-65 років - 23,2% – 301 випадок, люди 65 років та старше - 11,4% або 148 хворих.

За словами мера, старші люди більше дослухалися до закликів берегтися і дотримуються правил.

Станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, за добу 401 нових випадків.