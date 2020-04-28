У Києві за добу підтвердили 78 випадків коронавірусу – Кличко

У Києві вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо вчора було тільки 32 (зафіксованих - ред.) випадки, то за минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 людей. Троє з них - медики", - сказав Кличко.

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За його словами, на сьогодні у столиці 1298 підтверджених випадків COVID-19.

"Серед тих, що захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, три дівчинки від 11 до 16 років. 36 чоловікiв від 23 до 80 років та три хлопчики віком від семи місяців до 17 років", - сказав Кличко.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.