У Києві зробили понад 12 тисяч тестів на коронавірус

У Києві за весь час зробили майже 12 700 ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Щодня в них здійснюють понад 400 досліджень. А вчора, наприклад, опрацювали близько 700 зразків. Загалом за цей час у столиці зробили вже майже 12 700 досліджень зразків. Тому запаси тестів треба регулярно поповнювати", - сказав Кличко.

Він зазначив, що лабораторно досліджують ПЛР-тести в Києві в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня № 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.