У Києво-Печерській лаврі COVID-19 перехворіли майже всі священники та ченці – речник

Практично всі мешканці Києво-Печерської лаври за останній місяць перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, але вже велика частина з них вже одужала.

Про це повідомляє ВВС News Україна з посиланням на керівника інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента.

"Дійсно, у лаврі хворіли практично всі священники, ченці та насельники, але вже велика частина з них видужала", - сказав владика Климент.

Він уточнив, що йдеться про хворих за весь час карантину, який триває з початку місяця.

"Станом на зараз більшість з мешканців лаври вже видужали", - наголосив речник УПЦ МП.

Зазначається, що вилікувався і намісник лаври митрополит Павло, хворобу якого офіційно раніше не підтверджували.

"З тих, хто були інфіковані, у гострій фазі перебували людей 20. Всі інші були під наглядом лікаря, але допомоги додаткової не потребували", - сказав владика.

Водночас, у коментарі іншому виданню він сказав, що у лаврі перехворіли до 200 людей, троє з яких померли.

За офіційними даними влади Києва, у Києво-Печерській лаврі виявили близько 160 хворих на коронавірусну хворобу. Також захворіли десятки семінаристів та викладачів духовної академії на території лаври.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин, оскільки там виявили понад 100 інфікованих коронавірусом.