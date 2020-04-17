Кличко: Пилова буря у Києві - через відсутність звичної норми опадів

Пилову бурю у Києві, яка спостерігалася 16 квітня, спричинили зміни клімату.

Про це на брифінгу 17 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Екологи пояснюють таке явище змінами клімату. Суха осінь, безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод. Це причини утворення пилу, який у столицю приніс сильний вітер, що сягав у середньому 22 кілометрів на годину. А пориви його були набагато сильнішими", - сказав Кличко.

Він зазначив, що рятувальні служби розробили правила безпеки для таких випадків. Відтак, усі вікна будинків мають бути щільно зачинені. За можливості, людям слід залишатися вдома.

За словами Кличка, якщо ж людина опинилася на вулиці, то потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. А також не паркувати авто поблизу дерев та стовпів.

Кличко додав, що через сильний вітер впали будівельні конструкції на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Наразі тривають роботи з відновлення конструкцій.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря.