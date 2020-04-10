Кличко поки не готовий назвати точну дату запуску метро

Відновлення роботи Київського метрополітену залежатиме від ситуації із розповсюдженням хвороби у столиці.

Про це під час брифінгу зазначив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що можуть відновити роботу столичного метро 8 чи 9 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все залежить від ситуації із розповсюдженням хвороби. Я сьогодні не можу назвати якісь точні дати. Поки за розпорядженням уряду обмежувальні заходи продовжені до 24 квітня. Але ми слідкуємо за ситуацією, за динамікою. Ми не можемо наражати людей на небезпеку. І зараз головне, щоб ситуація не погіршилась після свят", - прокоментував Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, але згодом його продовжили до 24 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупинилися залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.