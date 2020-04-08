Киян запевняють, що концентрація цезію у повітрі – безпечна

Концентрація цезію Cs-137 у приземному шарі атмосферного повітря в Києві не перевищить безпечних норм.

Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

"За прогнозними розрахунками потенційної концентрації Cs-137 в приземному шарі атмосферного повітря північно-західної частини м. Києва максимальні значення можуть сягнути 1-2 мБк на кубометр у період із 13:00 до 15:00 8 квітня 2020 року. При цьому Нормами радіаційної безпеки України допустима концентрація Cs-137 встановлена на рівні 800 мБк на кубометр", - повідомляє ДНТЦ.

Зазначається, що фахівці центру продовжують стежити за ситуацією з лісовими пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.

Вони провели ряд прогнозних оцінок щодо розповсюдження потенційно забрудненої хмари із зони загоряння за вихідними даними, викладеними на офіційних сайтах ДАЗВ та ДСНС станом на 10:00 8 квітня 2020 року. Для моделювання використовувалася система підтримки прийняття рішень RODOS.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га.

Згодом унаслідок поривів вітру вогонь поширився по трав’яному настилу, охопивши площу до 35 га.

Вчора у зоні відчуження виникла ще одна пожежа: поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва зайнялися чагарники і трав’яний настил.