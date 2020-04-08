Понад 1000 викликів "швидкої" на добу: Кличко розповів про роботу столичних медиків

У Києві майже 1100 разів за добу лікарі швидкої виїжджають на виклики, з них з підозрою на коронавірус - 60 викликів.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що майже 1100 разів за добу лікарі швидкої виїжджають на виклики. З яких з підозрою на коронавірус - в середньому 60 викликів", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що місту на сьогодні вистачає лікарів, в тому числі й інфекціоністів. Їх зараз 270.

Також вистачає лікарів швидкої допомоги, їх у столиці більше двох тисяч.

Кличко нагадав, що, дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України, лікарням рекомендували скасувати планові операції.

"Але хочу вас заспокоїти - всі лікарні, всі поліклініки столиці працюють у штатному режимі й отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати медичні послуги киянам. Операційні ж втручання сьогодні роблять тільки в екстрених випадках", - сказав він.

Як раніше зазначалося, у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.