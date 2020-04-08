Понад 1000 викликів "швидкої" на добу: Кличко розповів про роботу столичних медиків
Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу повідомити, що майже 1100 разів за добу лікарі швидкої виїжджають на виклики. З яких з підозрою на коронавірус - в середньому 60 викликів", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що місту на сьогодні вистачає лікарів, в тому числі й інфекціоністів. Їх зараз 270.
Також вистачає лікарів швидкої допомоги, їх у столиці більше двох тисяч.
Кличко нагадав, що, дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України, лікарням рекомендували скасувати планові операції.
"Але хочу вас заспокоїти - всі лікарні, всі поліклініки столиці працюють у штатному режимі й отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати медичні послуги киянам. Операційні ж втручання сьогодні роблять тільки в екстрених випадках", - сказав він.
Як раніше зазначалося, у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.