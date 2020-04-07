Кияни на карантині гірше платять за воду

Рівень платежів за водопостачання та водовідведення у столиці в березні скоротився у порівнянні з попереднім місяцем на 13%.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

"За спожиті послуги водопостачання та водовідведення за березень рівень розрахунків населення дорівнює 82%. Падіння платежів у порівнянні з лютим складає 13%", - йдеться у повідомленні.

У компанії скорочення платежів пояснюють запровадженням карантину.

"Це пов’язано з обмеженнями через небезпеку поширення коронавірусної інфекції та умовами карантину, який дійсно є виправданим в умовах епідемії та передбачає обмеження пересування і заклик залишатися вдома", - йдеться у повідомленні.

У Київводоканалі зазначають, що "карантин спричинив як технічні обмеження для оплати, так і певні фінансові труднощі", як-от заборона нараховувати та стягувати штрафи і пеню за несвоєчасну оплату ЖКП.

Однак відтермінування сплати за послуги водопостачання не встановлювалося, нагадують у компанії і закликають киян бути відповідальними.

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"Майже 7 тисяч працівників «Київводоканалу» працюють, щоб забезпечити безперебійне водопостачання та водовідведення. За березень у мережу було подано 19 млн 555 тис. куб. м питної води, усі 42 водопровідні насосні станції працювали у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

На підприємстві нагадують, що оптимальним рішенням є перехід на оплату онлайн; це можна зробити в особистих кабінетах на сайтах муніципальних підприємств: «Центр комунального сервісу» (ЦКС) або «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).

Також онлайн-платежі можна зробити на сайтах банків та за допомогою низки платіжних сервісів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.