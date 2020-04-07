Київ за кліматичними параметрами "змістився" на 400 км південніше — синоптики

Синоптики Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського в Києві визначають нові кліматичні норми за період 1991-2020 роки за температурою повітря та опадам.

У результаті спостереження протягом перших трьох місяців з'ясувалося, що погода в Києві стала набагато південнішою, повідомили в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

"Порівнявши отримані кліматичні норми в 1991-2020 роках (січень-березень) по Києву та кліматичні норми у 1961-1990 роках (січень-березень) з Миколаєва та Херсону, вразив той факт, що за новими нормами столиця "перемістилася приблизно на 400 км на південь", – сказано в повідомленні.

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По завершенню трьох місяців цього року в Києві отримані значні позитивні відхилення від попереднього кліматичного періоду. За температурою повітря січень у Києві потеплішав на 2,4°C, а лютий і березень відповідно на 1,9°C і 1,8°C.