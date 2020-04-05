Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники кажуть, радіаційний фон Києва у межах норми
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
"Радіаційний фон по м. Києву у межах норми, не перевищує природних фонових значень", - повідомили у ДСНС.
Раніше у ДСНС повідомили, що вранці 5 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.
Як зазначили в ДСНС, зазвичай в другій половині дня ситуація стабілізується, а така ж ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів.
Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня у Чорнобильській зоні вогнеборці продовжують боротися з пожежею. Загалом пожежа в Чорнобильській зоні охопила майже 100 гектарів.