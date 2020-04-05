Пожежа в Чорнобильській зоні охопила майже 100 гектарів.

Про це повідомив у Facebook в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

"Вогнеборці продовжують боротися з пожежею, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чорнобильську зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева", - зазначив він.

За словами Фірсова, є й погані новини - "у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі".

Читайте також: У Чорнобильській зоні досі гасять лісову пожежу

Посадовець акцентував, що порушуватиме питання про збільшення штрафів за підпал у 50-100 разів.

Наразі штраф становить 175 гривень.