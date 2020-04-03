Київхліб безкоштовно доставлятиме великодні паски
Укрінформ
Компанія «Київхліб» розпочала приймати замовлення на великодні паски і безкоштовно доставлятиме їх покупцям додому.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
«Ми знаємо, що ти з нетерпінням чекаєш Великдень, що хочеш здивувати своїх рідних і себе та поласувати справді королівським великоднім кексом. Саме для тебе ми робимо безкоштовну доставку по Києву та вже зараз приймаємо попередні замовлення», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унікальність святкового кексу в його інгредієнтах: курага, вишня, журавлина, родзинки та різні видів горіхів.
Вага святкового кексу - 1 кілограм. Дата доставки - після 10 квітня.