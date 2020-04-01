Заступник начальника в’язниці під Києвом погорів на хабарях

СБУ викрила на корупції заступника начальника однієї з виправних колоній Київщини.

Про це йдеться у повідомленні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

"Співробітники Служби безпеки України викрили заступника начальника однієї з пенітенціарних установ Київської області, причетного до систематичного отримання неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець регулярно вимагав від ув’язнених гроші за пронесення на територію виправної колонії речей, вільний обіг яких заборонений внутрішніми правилами установи, мобільних телефонів, алкогольних напоїв тощо", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання підполковником внутрішньої служби неправомірної вигоди за заборонені «доставки».

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Затримали посадовця після отримання чергового хабаря за передачу двох мобільних телефонів. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Фото в тексті: СБУ