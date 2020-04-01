СБУ блокувала масштабний збут алкоголю з підробленими марками

Служба безпеки України викрила масштабний механізм реалізації алкогольної продукції з підробленими акцизними марками, що функціонував у трьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними слідства, кілька приватних виробників лікеро-горілчаної продукції із Вінницької та Харківської областей налагодили нелегальне виробництво і продаж необлікованого алкоголю. Товар із підробленими марками акцизного податку вони реалізовували власникам дрібних торговельних мереж по всій Україні. Гуртові партії продукції зловмисники безпосередньо відвантажували клієнтам із території заводів, а також доправляли замовникам через один із відомих поштових сервісів. Сьогодні в результаті спільних спецоперацій правоохоронці затримали під час доставки замовникам на Донеччині, Вінниччині та Харківщині кілька вантажівок із розфасованим контрафактом", - йдеться у повідомленні.

Так у Харківській області в автомобілі зловмисників було виявлено 25 тисяч пляшок підробленої горілчаної продукції загальною вартістю майже 1,5 мільйона гривень.

У транспортному засобі жителів Могилева-Подільського, які діяли за аналогічною схемою, правоохоронці знайшли 5 тисяч літрів контрафакту. Орієнтовна вартість виявленої партії підробки становить 2 мільйони гривень.

Вантажівку із необлікованим алкоголем затримано також і у районі проведення ООС. Під час огляду автомобіля виявлено 18 піддонів із лікеро-горілчаною продукцією з підробленими акцизними марками, а також велику кількість розфасованої горілки та коньяку. За попередніми оцінками, вартість виявленого контрафакту становить понад 13 мільйонів гривень.

За фактами незаконної діяльності відкрито кримінальні провадження за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.