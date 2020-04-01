На електромережах столиці збільшилася кількість аварій через підвищене навантаження

На електромережах Києва збільшилася кількість аварій через підвищене навантаження.

Про це йдеться у відповіді "ДТЕК Київські електромережі" на запит Укрінформу.

“Згідно зі статистикою, за період з 12 по 21 березня 2020 року кількість аварій на лініях 10 кВ та на мережах 0,4 кВ збільшилась на 14% та 23% відповідно порівняно з періодом з 2 по 11 березня 2020 року. Насамперед, це пов’язано з тим, що люди на карантині більше знаходяться у власних домівка, що підвищує навантаження на окремі частини мережі. Особливо це чітко простежуються на лініях 0,4 кВ, які безпосередньо живлять будинки та оселі городян”, - йдеться у відповіді.

При цьому в компанії відзначили, що в цілому по столиці споживання електроенергії знизилося на 12%.

“Цьому сприяє обмеження роботи об'єктів комунально-побутового сектора, ТРЦ, підприємств сфери послуг, навчальних закладів, а так само тепла весна”, - йдеться у відповіді.

Загалом, за даними “ДТЕК Київські електромережі”, з 16 по 23 березня було проведено невідкладний ремонт на 265 трансформаторних підстанціях, 163 кабельних та повітряних лініях по всій столиці і відновлено електропостачання в оселях більш ніж 38 тисяч клієнтів.

У компанії повідомили, що адміністративний персонал зараз переведений на віддалений режим роботи і здійснює дистанційне обслуговування клієнтів з 17 березня. Водночас співробітники компанії продовжують цілодобово проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом з 16 березня дистанційними каналами комунікації до компанії від клієнтів надійшло 26995 звернень. Найбільш популярним способом спілкування з Компанією залишається телефон, далі йдуть сайт та електронна пошта, Facebook та Viber.

“ДТЕК Київські електромережі” нагадали алгоритм дій у випадку, якщо в оселі зникло електропостачання:

На сайті ДТЕК Київські електромережі у розділ «Немає електроенергії?» можна дізнатися, чи адреса клієнта є у списку планових та аварійних робіт. Якщо є, то там буде вказано причину (аварія або планові роботи) відсутності та орієнтовний термін відновлення електропостачання; Подзвонити на номери контакт-центру ДТЕК Київські електромережі за телефонами: 1588, +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588 або звернутися за допомогою повідомлення на сторінці у соціальній мережі Facebook . Оператори зафіксують звернення, підкажуть причину та зорієнтують про термін відновлення електропостачання. Звернутися до власної компанії-управителя (ЖЕКу). Відсутність світла у домівці може спричинити аварія, що сталася на внутрішньобудинкових мережах. Їх обслуговування та ремонт - обов’язок саме таких компаній.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів Постановою № 211 запровадив на території України з 12 березня карантин, з метою протидії поширенню COVID-19. Карантин триватиме до 24 квітня.

Станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання на COVID-19, з яких 17 - летальні, 10 осіб одужали.