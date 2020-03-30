Комунальні аптеки Києва отримають партію масок - 25 тисяч штук

Аптеки комунальної мережі "Фармація" отримають 25 тисяч захисних марлевих масок.

Про це на брифінгу 30 березня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в аптеки комунальної мережі «Фармація» надійде перша партія – 25 тисяч захисних марлевих масок, виготовлення яких ми замовили в українських виробників. Їх продовжують шити. Очікуємо ще 75 тисяч таких масок. Також очікуємо на поставку медичних масок, що місто замовило за кордоном", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що в опорні лікарні та інші медзаклади вчора місто передало понад тисячу костюмів індивідуального захисту для медиків. Кличко додав, що на сьогодні у київських лікарнях є 380 апаратів штучної вентиляції легень.

"Сьогодні багато чого залежить від самих людей. У Києві сьогодні найбільша кількість лікарень, найбільша кількість інфекційних відділень, найбільша кількість апаратів ШВЛ, найбільша кількість тестів. Але тим не менш, ми не можемо гарантувати, що якщо далі буде спалах цієї дуже небезпечної хвороби, ми зможемо надати допомогу кожному", - додав мер столиці.

Він закликав жителів Києва дотримуватись обмежень, запроваджених містом та урядом, щоб упередити поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.