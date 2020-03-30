Кличко сказав, коли у Києві вимкнуть опалення

Опалювальний сезон у столиці можуть завершити наприкінці цього тижня.

Про це на брифінгу 30 березня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нормативами ми можемо вимкнути опалення, коли середньодобова температура не нижча, ніж плюс 8 градусів за Цельсієм. До четверга у нас вночі, за прогнозом, температура мінусова, далі суттєво потеплішає. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо вже вимикати опалення, завершувати опалювальний сезон", - сказав Кличко.

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Він нагадав, що у школах, дитсадках та деяких адміністративних будівлях вже вимкнули опалення.