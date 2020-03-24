На Байковому цвинтарі прощаються з Бекешкіною

Похорони директора Фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної відбуваються зараз на Байковому цвинтарі.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

"Сьогодні рідні й друзі прощаються з Іриною Бекешкіною, найвідомішою соціологинею, людиною чітких цінностей, людиною честі і совісті, людиною, яка спираючись на думку українців, показувала їм правильний вектор розвитку держави, дарувала оптимізм та надії. На жаль, лихі часи в країні та світі унеможливили велелюдне прощання. Тисячі людей – друзі, колеги, представники громадянського суспільства, науковці та політики – висловлюють свої співчуття у соціальних мережах та ЗМІ, діляться світлинами Ірини Бекешкіної зі своїх архівів», - зазначається в повідомленні.

У фонді повідомили, що намагатимуться зібрати якомога більше спогадів і відгуків про їхню невтомну директорку, світлу, веселу, щиру й порядну людину. В майбутньому фонд підготує Велику книгу пам`яті про Велику українку, де збере всі спомини про неї.

«А зараз, коли почалася церемонія прощання з видатною соціологинею, пропонуємо вам під цим постом продовжити стрічку вшанування її пам’яті», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна померла на 69-му році життя 21 березня.