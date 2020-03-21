"Вона вчила нас думати": соцмережі прощаються з Іриною Бекешкіною
Укрінформ
Девізом життя Ірини Бекешкіної було: "Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно". Хай це буде тепер нашим девізом, пишуть у соцмережах
Моральний авторитет, совість нації, титан української соціології – так відгукуються про видатну соціологиню ті, хто її знав і кому випала честь із нею працювати.
"Людина, що була прикладом порядності і професійності для багатьох, до думки якої хотілося прислухатися", – пише про неї Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Борислав Береза справедливо відзначає, що "сьогодні про неї напишуть і скажуть немало хороших слів. І це буде заслужено".
Проста, прямолінійна, щира, закохана в соціологію – такою запам'яталася людям Ірина Ериківна.
Для багатьох Бекешкіна стала прикладом для наслідування, її цитують і на неї рівняються. "Вона не терпіла тупість і необізнаність. І дуже високо тримала інтелектуальну планку", – пишуть соцмережі.
Її смерть стала великою втратою для української соціології, громадянського суспільства та всієї України.