"Вона вчила нас думати": соцмережі прощаються з Іриною Бекешкіною

Девізом життя Ірини Бекешкіної було: "Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно". Хай це буде тепер нашим девізом, пишуть у соцмережах

Моральний авторитет, совість нації, титан української соціології – так відгукуються про видатну соціологиню ті, хто її знав і кому випала честь із нею працювати.

"Людина, що була прикладом порядності і професійності для багатьох, до думки якої хотілося прислухатися", – пише про неї Іванна Климпуш-Цинцадзе.