Для людей маски, для чиновників – “відмазки” ?

Спроба “поставити коня попереду воза”, обмеживши свободу руху людей без масок, не забезпечивши їх придбання, лише посилила ажіотаж у столиці

Застереження від столичних високопосадовців про те, що з 18 квітня до “осиротілого” після закриття метро громадського транспорту не впускатимуть людей без медичних масок, змусила кореспондента Укрінформу раніше відпроситися з роботи у вівторок... Для того, щоб потрапити на роботу у середу. Придбавши дефіцитний антикоронавірусний девайс.

У пошуках маски. Майже “шоу”

Розуміючи, що до цієї “епохальної” справи не можна підходити “з кондачка”, заздалегідь переглянув інформаційні сайти з відомостями про те, які аптечні заклади пропонують цей товар. Пропозицій, як і очікувалося, небагато. Одразу відкинув гуртові – від 700 гривень за 50 штук до 1800 за 100. Вирішив: на перший час вистачить і двадцяти масок, куплених уроздріб. А там, дивися, ситуація нормалізується (і центральна, і столична ж влада обіцяють), тож і не доведеться платити за клаптики тканини із резиночками чи мотузочками утридорога.

Зваживши усі “за” і “проти”, вирішив їхати у пошуках масок до аптеки мережі “Viridis Pharmaceutical” за адресою: вулиця Межова,18 (масив Виноградар), де начебто пропонують кілька різновидів цієї продукції. Причому якщо у більшості повідомлень на пошуковому сайті зазначалося, що ціни в аптеках актуальні станом на 6 березня, навпроти назви обраного мною закладу була позначка: “інформацію перевірено сьогодні”. Тож і вирушив у дорогу – далеко від дому, кількома видами транспорту (додатково наражаючись на небезпеку зараження коронавірусом). Та на що тільки не підеш заради того, щоб завтра дорогою на роботу тебе не виштовхали у три шиї з тролейбуса...

Знайоме по багатьох аптечних закладах оголошення

Але на Межовій чекало розчарування: добре знайоме по інших аптечних закладах оголошення “Масок і антісептіков нєт”. Аби пересвідчитись, перепитав у аптекарки. “А ви на мені маску бачите?” – отримав у відповідь. І хоч не можу похвалитися гарним зором, захисної тканини на обличчі жінки і справді не помітив. Та й натяк зрозумів. Утім, одразу двом речам здивувався. Чому працівниця аптеки без маски? Це ж набагато гірше та небезпечніше, ніж славнозвісний “швець без чобіт”... А також словам фармацевтки, яка не змогла пригадати, коли востаннє сюди завозили маски. То чому ж власники мережі не зняли інформацію про наявність товару із сайту пропозицій? Пояснення лише одне: аптека розташована доволі далеко від зупинок громадського транспорту. Тож, певно, є розрахунок: люди, які вже сюди добралися, куплять якийсь інший товар – аби не йти із порожніми руками... Але я не такий. Я шукаю МАСКУ!

У цьому ж будинку зайшов в аптеку іншої відомої мережі “Аптека “Доброго дня”. Медичних масок у продажу теж не виявилося. Зате співробітники – з пов’язками на обличчях! І традиційна відповідь: останнім часом масок і антисептиків не завозили. Така ж історія і з десятком інших аптечних закладів різних мереж на Виноградарі й Куренівці, які обійшов-об’їхав після невдачі на Межовій.

Словом, склалося враження, що в жодну зі столичних мереж упродовж останнього тижня маски не надходили (чи Виноградар і Куренівку забезпечують ними в останню чергу?). То де ж вони діваються? Адже останнім часом було чимало повідомлень про те, що пошиття цих нехитрих виробів освоюють все нові і нові підприємства, які працюють у три зміни, видаючи на-гора мільйони захисних пов’язок! Влада надає десятки мільйонів гривень на їх придбання. Щось зберігається в держрезерві. Великі партії масок вилучають у контрабандистів. Зрозуміло, що першочергово засоби індивідуального захисту надходять до медичних закладів. Щось “перепадає” підприємствам критичної інфраструктури, працівникам комунальних підприємств, військовим і правоохоронцям. А решта? На якому рівні сидять оті “маскожери”, через кого і виник нинішній дефіцит? Щось підказує, що це не бабці, які після “цінового здичавіння” за такого рівня пенсій можуть дозволити собі максимум десяток-другий пов’язок. Є інші “зацікавлені особи”. Й інформація про нібито продаж за готівку великої партії українських масок німецькому посередникові, який “перехопив” товар у словацького уряду, тому підтвердженням. Хоча в українському уряді такі повідомлення й заперечили.

Хепі-енд з невеселими роздумами

Що ж до історії з пошуком маски для кореспондента Укрінформу, то вона закінчилася відносно “щасливо”. Вже пізнього вечора, повертаючись із “аптечного шопінгу” додому, вирішив востаннє цього дня спробувати щастя в одному із закладів на Лук’янівці. Масок в аптеці також не було. Натомість співробітниця повідомила: останнім часом їм завозять лише багаторазові маски респіраторного типу. По 220 гривень за штуку. І чергова партія має надійти у середу. Тобто, приходьте завтра якомога раніше – і буде вам щастя. Але у моєму випадку “щастя” було вже поруч. Буквально за два метри. Жінка, яку обслуговували біля сусідньої каси, запропонувала викупити одну із масок-респіраторів, зарезервованих нею для потреб співробітників. Вона, мовляв, зайва. Не задумуючись, погодився. Оскільки позаду в черзі стояв чоловік, також готовий віддати “півцарства” за маску. Заплатив 220 гривень. Отримав шматок цупкої тканини із резиночкою і трьома пластмасовими вставками. “Красна” ціна такого “технологічного дива” – півтора-два десятка гривень (за звичайних “некоронавірусних” обставин). Але, втомлений тригодинним полюванням на маски, подумав про це, лише вийшовши із аптеки. І тільки тоді звернув увагу, що не отримав від касира чека. Хоча сам не раз “повчав” читачів, що, не вимагаючи фіскальних документів, підіграємо “тіньовикам”, котрі і державу, і нас обдурюють.

Схоже, усілякі ділки, створюючи штучний дефіцит тих чи інших товарів, якраз і грають на такому от психологічному виснаженні, підігрітому роздмухуванням панічних настроїв. А чиновники різних рівнів – несвідомо чи й навмисне – їм у цьому допомагають. Приміром, чи знали столичні можновладці, що рішення про заборону користуватися громадським транспортом людям без масок призведе до проблем для сотень тисяч киян, котрі об’єктивно не можуть їх придбати? Але замість того, щоб допомогти їм ці проблеми якомога швидше розв’язати, своїм рішенням змусили людей іще більше панікувати. Зрозуміло, що у випадку із протистоянням коронавірусу багато що залежить від самих громадян – їхньої свідомості, дисциплінованості, стресостійкості. Ми добре пам’ятаємо: порятунок потопаючого – справа рук самого по потопаючого. Але ж завдання влади – створити бодай умови для того, щоб людина могла себе врятувати. А не прив’язувати їй до ніг каменюку...

Зранку - маски, ввечері - заборона

Столична влада пообіцяла, що комунальні аптеки отримають достатній запас захисних масок лише наступного тижня. А їздити у транспорті їм зась уже зараз. Таким чином, чиновники можуть сміливо звітувати не про те, як їм вдалося забезпечити місто засобами індивідуального захисту й антисепції, а про те, які вони молодці, пішовши на жорсткі (ніхто не сперечається, що потрібні) обмеження й заборони. Й логіка на кшталт: “зранку маски – увечері заборона” не діє. І це не лише Києва стосується. Подібні “трабли” у жителів багатьох великих міст.

При цьому частина громадян, може, і справді іще за звичкою подорожує містом без особливої потреби. Але ж, переважно, йдеться про тих, кому конче потрібно добиратися до роботи – медиків, комунальників, працівників підприємств із безперервним циклом виробництва, іншим, хто забезпечує життєдіяльність мегаполіса – чи то за звичайних, чи за форс-мажорних умов.

Транспортна “лічилочка” наразі не працює

Але ранок виявився не таким “страшним”, як напередодні малював собі кореспондент Укрінформу. “Одинадцятого зайвого” із громадського транспорту ніхто не виганяв. Людей без масок до СІЗО не тягнули (принаймні, у мене на очах). За спостереженнями, співвідношення “замаскованих” і “незахищених” пасажирів 2 до 3 на користь останніх (40% – у масках, 60% – без). Без масок і більшість водіїв маршруток та тролейбусів. Кондуктори – переважно, в масках. При цьому транспорт, яким довелося добиратися до столичного середмістя, переповнений. Які там 10 пасажирів! У тролейбусі №18, яким скористався, нарахував більше 60 пасажирів (і то, тільки ті, кого побачив із середини салону). Хоча, перебуваючи на зупинці, налаштовував себе: буду законослухняним, якщо у тролейбусі буде “на око” більше 20 людей, чекатиму іншого. Але “ентузязізм” куди й подівся, коли на транспорт довелося чекати майже півгодини. При цьому, відповідно до графіка руху, оприлюдненого на сайті “Київпастрансу”, за цей час у бік центру мало б пройти два тролейбуси маршруту №18 і один – №16. Тож і не дивно, що “одна із трьох” машин виявилася майже заповненою... При цьому особливих “заторів”, якими, зазвичай, пояснюють затримки столичні транспортники, не було (непікові години карантинного періоду). І хоча, припиняючи роботу метрополітену, додаткових рейсів пасажирам справді не обіцяли, але ж посилити контроль дотримання графіків руху наземного громадського транспорту можна було!

До СІЗО без маски пока не відправляють

Що й казати про години пік. За повідомленнями в соцмережах та ЗМІ, у багатьох районах Києва в середу зранку сотні людей шикувалися в черги до маршрутних таксі. “Правила десятьох” ніхто не дотримувався. Це ж стосується і тролейбусів, трамваїв та комунальних автобусів.

В Одесі до 80% маршрутних автобусів, які курсують між центром, селищем Котовського і Таїрова, зранку не вийшли на лінії. Тож у тамтешніх трамваях і тролейбусах яблуку було ніде впасти. А коронавірусу (потенційно) було де розгулятися...

А ось частина водіїв рівненських маршруток, як повідомляється, вказівок влади дотримуються. На кінцевих зупинках до салонів впускають не більше 10 людей. Як наслідок, там черги. А щоб “підсісти” на проміжній зупинці, потрібне неабияке “везіння”. Інформація про проблеми з транспортом надходить і з інших міст. Але суперечок, скандалів і сутичок небагато. Судячи з усього, українці потихеньку звикають до труднощів, пов’язаних із карантинними заходами. Пам’ятаймо: важко під час карантину – легше буде боротися з підступним коронавірусом. Принаймні, я у це вірю.

Владислав Обух, Київ

P.S.: По обіді у середу почала надходити інформація, що столичні транспортники таки вирішили посилити контроль дотримання затверджених у рамках карантину правил. Через перевищення ліміту пасажирів затримувався рух трамваїв №№14, 15,22, 28, 33к і 35. Через суперечки між водіями та пасажирами довелося викликати поліцію. При цьому, за інформацією киян, на деякі маршрути сьогодні випустили трамваї з одного вагона. Про полегшення для пасажирів знову ніхто не подумав...