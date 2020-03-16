Кличко обіцяє закупити медичних масок для киян на 10 мільйонів

Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація", - зазначив Кличко.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.