Кличко обіцяє закупити медичних масок для киян на 10 мільйонів
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Укрінформ
Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.