У п’ятницю 13 збираються одружитись у Києві майже пів сотні пар
Про це Укрінформу повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Київ).
"Завтра очікуємо першу за 2020 рік п’ятницю тринадцятого.
Не обійшла стороною ця дата і мешканців міста Києва, Київської та Черкаської областей. Так, у відділах ДРАЦС Центрального управління Міністерства юстиції заплановано 60 шлюбів: у місті Києві на 13 березня подали заяви 47 пар, у Київській області – 9, у Черкаській – 4", - зазначили у Центральному управлінні Мін’юсту.
Як зазначається, 11 із 47 пар, котрі одружуватимуться у столиці, вирішили цього дня скористатися послугою "Шлюб за добу".
У центральній юстиції зазначають, що минулого року в "п’ятницю тринадцятого" у столиці взяли шлюб стільки ж пар, скільки і у День святого Валентина – майже 200.
"Серед людей існують різноманітні забобони щодо цієї дати, зокрема, що стосуються і укладення шлюбу. Однак не виключаймо того, що для багатьох молодят число «13» може бути знаковим", - вважають у центральній юстиції.
Також працівники відділів ДРАЦС зауважують, що молодята відходять від традиційних костюмів та суконь, а також шукають красиві дати для реєстрації шлюбів.