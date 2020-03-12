У п’ятницю 13 збираються одружитись у Києві майже пів сотні пар

У першу в поточному році в "п’ятницю тринадцятого" в столиці планують одружитися 47 пар.

Про це Укрінформу повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Київ).

"Завтра очікуємо першу за 2020 рік п’ятницю тринадцятого.

Не обійшла стороною ця дата і мешканців міста Києва, Київської та Черкаської областей. Так, у відділах ДРАЦС Центрального управління Міністерства юстиції заплановано 60 шлюбів: у місті Києві на 13 березня подали заяви 47 пар, у Київській області – 9, у Черкаській – 4", - зазначили у Центральному управлінні Мін’юсту.

Як зазначається, 11 із 47 пар, котрі одружуватимуться у столиці, вирішили цього дня скористатися послугою "Шлюб за добу".

У центральній юстиції зазначають, що минулого року в "п’ятницю тринадцятого" у столиці взяли шлюб стільки ж пар, скільки і у День святого Валентина – майже 200.

"Серед людей існують різноманітні забобони щодо цієї дати, зокрема, що стосуються і укладення шлюбу. Однак не виключаймо того, що для багатьох молодят число «13» може бути знаковим", - вважають у центральній юстиції.

Також працівники відділів ДРАЦС зауважують, що молодята відходять від традиційних костюмів та суконь, а також шукають красиві дати для реєстрації шлюбів.