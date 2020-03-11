Прикордонники підтвердили госпіталізацію китаянки з літака у “Борисполі”

Прикордонники підтвердили, що у літаку з Об’єднаних Арабських Еміратів дійсно була особа (китаянка) з ознаками захворювання, її та особу, з якою вона подорожувала, госпіталізують.

Про це повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

“До прильоту цього рейсу в аеропорт "Бориспіль" прикордонники і представники підрозділів по лінії МОЗ були готові - мали інформацію, що на борту перебуває особа з ознаками захворювання”, - сказав Демченко.

Він повідомив, що прикордонники отримали завчасно список усіх пасажирів і фактично прикордонне оформлення здійснили біля трапу літака, який був відведений на санітарну стоянку.

Перед цим на борт піднялися представники санітарно-карантинного підрозділу, які провели опитування і температурний скринінг. Всі особи з цього рейсу були пропущені в Україну, за рішенням медиків, окрім, громадянки, відносно якої були певні застереження, і особи, з якою вона подорожувала.

Демченко, уточнив, що на рейсі було більше 160 осіб. Всі особи, які були в літаку, нам відомі, у разі, якщо будуть застереження, “ми зможемо з МОЗ спрацювати щодо перевірки тих хто був у літаку”, сказав речник.

Як повідомляли ЗМІ, станом на 13:30 на летовищі приземлився літак рейсу "Дубай- Київ" №727, в якому перебуває ймовірно заражений коронавірусом. За словами медиків швидкої, їх терміново викликали, але невідомо, з чим це пов'язано. Пасажирів розпустили по домівках, для їхнього проходу відчинили браму на летовищі.