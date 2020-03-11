У Києві арештували росіянина, який воював у Сирії

Суд у Києві заарештував на 30 діб громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, росіянин перебував у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

Крім того, цього чоловіка вже було засуджено на території України за вчинення розбою.

Іноземця затримали у Києві. Він перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

Вирішується питання щодо його екстрадиції.