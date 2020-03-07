Кілера ФСБ, який убив у Рівному ветерана АТО, дали 12 років тюрми

Кілер ФСБ Олег Смородінов засуджений в Рівному до 12 років в'язниці за держзраду.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Петро Шуклінов.

"Смородінов – етнічний росіянин, який перебрався в Україну в підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, дістав поранення й поїхав у Москву. Там був завербований ветераном спецназу ФСБ Максимом Живило. Хотів вступити в ПВК Вагнера і воювати в Сирії. Але був направлений в Україну вже в статусі найманого вбивці ФСБ. В Україні Смородінов полював на колишніх учасників АТО, список яких йому передали в ФСБ. Він встиг розстріляти Івана Мамчура – вісім куль на сходовому майданчику. Мамчур був ветераном 3-го полку спецоперацій. Смородінов не жалкує про скоєне. Всім задоволений. Вважає, що вийде за обміном і буде переданий Росії", – розповів журналіст.

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Як повідомляє Ліга, суд засудив агента ФСБ Смородінова до 12 років позбавлення волі.

Феміда встановила, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 був завербований співробітниками ФСБ в Москві. У вересні 2016 після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, Смородінов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. За це кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів. Крім того, співробітники ФСБ обіцяли влаштувати його на роботу в поліцію окупованого Криму. Смородінов отримав список українських військових, яких він мав ліквідувати. На суді Смородінов визнав свою провину.

Нагадаємо: 37-річного Івана Мамчура, який працював у Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016 в коридорі житлового будинку.