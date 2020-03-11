Зеленський звільнив голову Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - зазначається в документі.

Водночас іншим указом Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Київської ОДА на Василя Володіна.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра та затвердила новий склад уряду. Посаду міністра розвитку громад та територій обійняв Олексій Чернишов.