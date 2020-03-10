На Херсонщині після скандальних танців "полетіли голови" у керівництві ОДА

На Херсонщині звільнений керівник апарату ОДА, погоджується питання про звільнення заступниці голови облдержадміністрації та відсторонене все керівництво профільного управління.

Про це у вівторок, 10 березня, заявив під час селекторної наради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Почнемо з найбільш резонансної події, яка відбулася минулого тижня…6 березня у приміщенні зали засідань Херсонської обласної ради святкування Міжнародного жіночого дня – я був присутній на офіційній частині, я вже коментував, що на неофіційній частині я був відсутній. І те, що я побачив вчора в мережі Інтернет мене неприємно вразило. Я вважаю неприпустимим у приміщенні обласної державної адміністрації виступи в такому форматі і вважаю, що за це має бути персональна відповідальність людей, які займалися організацією такого святкування Міжнародного жіночого дня… Тому я прийняв низку кадрових рішень: з сьогоднішнього дня звільнений керівник апарату Володимир Клюцевський, з сьогоднішнього дня не працює в нашій команді заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Чепіга – її звільнення буде погоджено з Офісом Президента і у встановленому порядку затверджене, і з сьогоднішнього дня відсторонюється все керівництво управління культури, молоді і спорту. Кадрові рішення по керівництву управління я прийму до кінця тижня», - зазначив Гусєв.

Напередодні у соцмережах та ЗМІ з’явилось відео зі святкування Міжнародного жіночого дня, коли у сесійній залі обласної ради, де вітали працівниць апарату ОДА та облради, виступала група «Степ» у супроводі танцівниць у сценічних костюмах в стилі Go-Go.

Голова ОДА 9 березня, після того, як відео зі святкування було оприлюднене у соцмережі, повідомив у Facebook про те, що буде проведене службове розслідування щодо того, хто допустив такий ганебний виступ.

Відзначення у такому форматі викликало хвилю обурення у соцмережах. Про почуття «сорому і гніву» через такий розважальний захід, що був проведений під прапором України, в залі засідань обласної ради, написав на своїй сторінці у Facebook депутат облради Ігор Йосипенко. На його думку, захід скомпрометував депутатський корпус обласної ради.

Учасники гурту «Степ», коментуючи свій виступ «UA: ХЕРСОН», зазначили, що вони здивовані тим обговоренням, що відбувається в Інтернеті після їх виступу, підкресливши, що це звичайний їх репертуар і звичайні для цієї групи сценічні костюми, і на той момент зала облради була для них концертною залою. Як розповіли артисти, виступити і привітати жінок Херсонщини з Міжнародним жіночим днем вони пообіцяли, коли «Степ» відзначав своє 25-річчя.

Спілкуючись з журналістами на пресконференції 10 березня, перед селекторною нарадою, Юрій Гусєв зазначив, що виступала група «Степ» за власною ініціативою, ніяких коштів з бюджету чи позабюджетних коштів на це не виділяли, те, в якій формі відбувався виступ, також визначали самі артисти.

Він також підкреслив, що відомий у Херсоні гурт не вперше виступав на офіційних заходах облдержадміністрації.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо того, чи не варто взагалі переглянути те, як відзначається в області Міжнародний жіночий день, Гусєв зазначив, що варто переглянути святкування в області не лише 8 березня.

«Варто переглянути не лише святкування 8 березня, а взагалі те, яким чином відбувається відзначення і державних, і традиційних свят в області. Вчора Президент під час вручення Шевченківської нагороди сказав про те, що ми воюємо за культуру. Нам треба попрацювати над тим, щоб культура в нашій області була зразковою, в тому числі й тому, що наша область межує з тимчасово окупованою територією Крим, ми маємо показувати європейську культуру і високий рівень цієї культури в нашій області», - зазначив Гусєв.

Він також попросив вибачення через скандальний виступ гурту "Степ" в адмінбудівлі ОДА та облради.

Фото: khoda.gov.ua