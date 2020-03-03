Через "львівське сміття" меру міста на Буковині висловили недовіру

У райцентрі Хотин Чернівецької області депутати висловили недовіру міському голові, його першому заступнику та секретарю міськради - у зв'язку з рішенням приймати сміття зі Львівської області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Хотина Микола Головльов.

"Мені висловили недовіру через "тиск на бізнес", як пояснили депутати. Також достроково припинили повноваження мого першого заступника та секретаря міської ради. Депутати призначили нового секретаря, який буде виконувати обов'язки Хотинського міського голови", - розповів Головльов.

Він повідомив, що за це рішення проголосували понад дві третини депутатського корпусу. Однією з головних причин відсторонення міського голови обранці називають скандал зі "львівським сміттям". Адже раніше місцевий виконком погодився приймати сміття з інших регіонів за 700 гривень з однієї вантажівки.

Рішення "Про недовіру та дострокове припинення повноважень Хотинського міського голови Головльова М.О." оприлюднено на сайті Хотинської міської ради.

"Враховуючи прийняття рішення Виконавчим комітетом Хотинської міської ради №18/1 від 30.01.2020р. "Про затвердження тарифів на послуги із захоронення сміття, завезеного з інших регіонів країни", яке несе великі екологічні ризики та яке викликало соціальну напругу, небувале обурення та супротив серед жителів міста щодо завезення та захоронення твердих побутових відходів з інших регіонів країни… постійні порушення Хотинським міським головою Конституції України… ігнорування депутатських та громадських вимог, тиск, систематичні погрози та залякування депутатського корпусу... Хотинська міська рада вирішила:

1. Висловити недовіру та достроково припинити повноваження Хотинського міського голови Головльова М.О. згідно з п.2 ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", - йдеться у документі.

Як повідомив Микола Головльов, він ще не вирішив, чи оскаржуватиме в суді рішення депутатів.