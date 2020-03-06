У Києві можуть зупинити газопостачання — Оператор ГТС

ТОВ "Оператор ГТС України" звернувся до НКРЕКП з вимогою здійснити перевірку дотримання Київгазом ліцензійних умов. На сьогодні Київгаз - єдиний оператор ГРМ, що не уклав з ОГТСУ договір на постачання газу.

Про це інформує пресслужба ОГТСУ.

"З метою недопущення енергетичного колапсу в місті Києві Оператор ГТС України звернувся до НКРЕКП з вимогою здійснити перевірку дотримання Київгазом ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу природного газу, а саме – щодо наявності в цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ на транспортування газу відповідно до типового договору", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні Київгаз залишається єдиним серед всіх 44 операторів газорозподільних мереж (ОГРМ або облгаз) в Україні, який не уклав договір на транспортування газу з Оператором ГТС.

"Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж Київгазу, що в результаті спричинить зупинку газопостачання для всіх споживачів у столиці", - зазначили у компанії.

ОГТСУ заявляє, що ще у грудні 2019 року надіслав Київгазу для підписання проєкт договору транспортування природного газу.

"Однак у відповідь отримав відредагований варіант угоди разом з протоколом розбіжностей, які докорінно змінюють типовий договір і тим самим створюють дискримінаційні умови по відношенню до інших учасників ринку", - зазначили в ОГТСУ.

Компанія нагадала, що стаття 32 Закону України «Про ринок природного газу» передбачає, що транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому Кодексом ГТС та іншими нормативно-правовими актами.

При цьому п. 5 глави 1 Розділу I Кодексу ГТС передбачає, що договір транспортування укладається між оператором ГТС та замовником послуг транспортування природного газу на основі типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2497.

Такий договір визначає, що оператор ГТС надає замовнику одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу на період та умовах, визначених у такому договорі, а замовник послуг транспортування оплачує оператору ГТС вартість отриманих послуг.