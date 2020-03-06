Жителі київських багатоповерхівок можуть достроково припинити опалювальний сезон
Про це поінформував заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.
"Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП «Київтеплоенерго», ТОВ «Євро-Реконструкція» або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол", - сказав він.
Пантелеєв зауважив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для прийняття колективних рішень і місцева влада завжди йтиме назустріч людям у їх прагненні ефективно управляти будинком та економити енергоресурси.
Він також зауважив, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.
Згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб підряд.