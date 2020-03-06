Жителі київських багатоповерхівок можуть достроково припинити опалювальний сезон

У Києві жителі багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах.

Про це поінформував заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

"Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП «Київтеплоенерго», ТОВ «Євро-Реконструкція» або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол", - сказав він.

Пантелеєв зауважив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для прийняття колективних рішень і місцева влада завжди йтиме назустріч людям у їх прагненні ефективно управляти будинком та економити енергоресурси.

Він також зауважив, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб підряд.